Les numéros un mondiaux Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont dû batailler pour leur entrée en lice, vendredi au 2e tour du Masters 1000 de Miami, venant à bout respectivement du Brésilien João Fonseca et de l’Américaine Ann Li.

Demi-finaliste à Indian Wells, Alcaraz s’est imposé (6-4, 6-4) dans une ambiance animée face à Fonseca, après avoir notamment sauvé trois balles de break. L’Espagnol affrontera au tour suivant l’Américain Sebastian Korda.

De son côté, Sabalenka, fraîchement titrée à Indian Wells, a dû disputer un tie-break pour remporter le premier set face à Li, avant de conclure en deux manches. Elle sera opposée à l’Américaine Caty McNally au prochain tour.

Le début du tournoi ATP/WTA de Miami a été marqué par des perturbations météorologiques, la pluie ayant entraîné plusieurs interruptions.