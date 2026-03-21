Dos au mur, Al Ahly accueille l’Espérance de Tunis ce week-end pour le quart de finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Battus 1-0 à l’aller à Radès, les Égyptiens sont contraints de réagir devant leur public du Caire pour espérer renverser la situation. En face, l’ES Tunis aborde ce rendez-vous avec un avantage précieux et l’ambition de valider son billet pour le dernier carré.

Heure et chaîne du match

La rencontre se disputera au Stade international du Caire, samedi 21 mars 2026, avec un coup d’envoi prévu à 19h00 GMT.

Le match sera diffusé sur plusieurs chaînes, notamment beIN Sports MENA 1 HD, beIN CONNECT MENA HD, ainsi que sur SuperSport, Azam TV et Canal+ Sport Afrique.

Un duel sous haute tension

Après leur revers à l’aller, les Cairotes n’ont plus le choix : ils devront s’imposer pour continuer leur parcours continental. De son côté, l’Espérance de Tunis tentera de gérer son avantage et de confirmer sa solidité pour décrocher la qualification.