En Tunisie, la donation est un acte juridique à part entière, encadré par le Livre XII du Code du Statut Personnel (CSP), ajouté par la loi n° 64-17 du 28 mai 1964. Elle permet de transmettre un bien de son vivant, à titre gratuit, mais sous des conditions strictes de validité, de délivrance et, dans certains cas, de révocation. Souvent utilisée dans les familles pour organiser une transmission patrimoniale anticipée, elle ne doit pas être confondue avec le testament ni servir à contourner les règles successorales.

Une donation, ce n’est pas un simple geste familial

En droit tunisien, la donation ne relève pas d’une simple intention morale. L’article 200 du CSP la définit comme un contrat par lequel une personne transfère à une autre, à titre gratuit, la propriété d’un bien. Le texte précise aussi que le donateur peut imposer au donataire une prestation déterminée : on parle alors de donation avec charges. Cette définition montre que la donation est d’abord un acte juridique de transfert patrimonial, et non une promesse vague ou un engagement affectif sans effets de droit.

La délivrance : la condition décisive

C’est l’une des particularités les plus importantes du régime tunisien. L’article 201 prévoit que la donation est parfaite par la délivrance au donataire de la chose donnée. Le même article ajoute que si le donateur ou le donataire meurt avant cette délivrance, la donation est nulle, même si le donataire a tenté de prendre possession du bien. En pratique, cela signifie que la remise effective du bien n’est pas une formalité accessoire : elle fait partie du cœur même de l’opération.

Cette exigence distingue la donation d’autres mécanismes patrimoniaux plus abstraits. En Tunisie, donner suppose un véritable dessaisissement.

Donation et testament : deux logiques différentes

La confusion est fréquente dans les familles. Pourtant, en droit, la différence est nette. La donation produit ses effets du vivant du donateur, tandis que le testament ne prend effet qu’au décès. Cette distinction est essentielle, car elle détermine le régime applicable, les possibilités de contestation et les limites liées à la succession. Lorsqu’un acte présenté comme une donation intervient dans des circonstances particulières, notamment à la fin de vie, il peut d’ailleurs être requalifié.

La donation pendant la dernière maladie : un point de vigilance majeur

L’article 206 du CSP pose une règle centrale : la donation faite par un malade pendant sa dernière maladie est réputée legs. Juridiquement, cette disposition vise à empêcher qu’une donation consentie à l’approche du décès ne serve à contourner le droit des successions. Cela ne rend pas automatiquement l’acte inexistant, mais le fait basculer dans le régime du legs, avec les limites et les contestations que cela peut entraîner.

C’est l’un des terrains les plus sensibles du contentieux familial, surtout lorsqu’un bien important a été transmis à un seul enfant ou à un proche peu avant le décès du donateur.

À retenir La donation en Tunisie n’est pas fiscalement neutre : elle doit être enregistrée.

Entre ascendants et descendants ainsi qu’ entre époux , la donation est soumise à un droit fixe de 20 dinars par acte .

ainsi qu’ , la donation est soumise à un . Pour les autres donations , les droits d’enregistrement varient selon le lien de parenté, dans une fourchette de 5 % à 35 % .

, les droits d’enregistrement varient selon le lien de parenté, dans une fourchette de . Plus le lien de parenté est éloigné, plus le coût fiscal peut être élevé.

En cas de bien immatriculé , des frais de formalités foncières peuvent s’ajouter.

, des peuvent s’ajouter. Avant toute donation, il faut donc estimer le coût global de l’acte : droits d’enregistrement + éventuels frais fonciers.

Peut-on assortir une donation de conditions ?

Oui. Le CSP reconnaît expressément les donations avec charges. Le donateur peut donc imposer au bénéficiaire une prestation déterminée sans perdre le caractère libéral de l’acte. En parallèle, l’article 207 encadre la garantie d’éviction due par le donateur, notamment lorsqu’il a volontairement dissimulé la cause de l’éviction ou lorsque la donation a été consentie avec charges. Cela confirme qu’en droit tunisien, la donation peut rester gratuite tout en étant juridiquement structurée par certaines obligations.

Révocation : on ne peut pas reprendre librement ce qu’on a donné

Le principe est clair : le donateur ne peut pas conserver un pouvoir discrétionnaire lui permettant de reprendre le bien à tout moment. L’article 209 dispose que si le donateur se réserve la faculté de révoquer sa donation, la donation demeure valable mais la réserve est nulle. Le législateur protège ainsi la stabilité de la transmission. Donner n’est donc ni prêter, ni remettre temporairement un bien sous condition de changement d’avis futur.

Cela dit, le CSP prévoit aussi des hypothèses légales de révocation. L’article 210 autorise le donateur, sous certaines conditions et sous réserve des droits acquis des tiers, à demander la révocation notamment pour ingratitude grave du donataire ou pour inexécution des charges.

Une matière utile, mais potentiellement conflictuelle

Dans la pratique tunisienne, la donation est souvent utilisée pour aider un enfant, transmettre un immeuble, favoriser un proche ou organiser son patrimoine avant décès. Mais c’est aussi une source classique de litiges familiaux, en particulier lorsque l’acte modifie brutalement l’équilibre entre héritiers potentiels. Plus la donation est tardive, importante ou ciblée, plus le risque de contestation augmente. L’enjeu n’est donc pas seulement juridique : il est aussi familial, émotionnel et patrimonial. L’encadrement strict prévu par le CSP répond précisément à ce risque.

La donation, un outil patrimonial à manier avec précision

Au fond, la donation en Tunisie est un outil de transmission efficace, mais elle ne supporte ni l’improvisation ni les raccourcis. Sa validité dépend de la réalité du transfert, du moment où l’acte intervient, de ses clauses et de son contexte. Elle peut permettre une organisation patrimoniale intelligente, mais elle peut aussi devenir un point de rupture entre héritiers si elle est mal préparée. En matière de donation, le droit tunisien cherche un équilibre entre liberté de disposer de ses biens et protection de l’ordre familial.