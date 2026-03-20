En Tunisie, le mariage est strictement encadré par le Code du Statut Personnel (CSP), principalement dans ses articles 3 à 28. Hérité de la grande réforme de 1956, ce cadre juridique repose sur trois piliers : le consentement des époux, la formalisation légale de l’union et l’intervention du juge en cas de litige. À la différence du droit traditionnel, le mariage y est conçu comme un contrat civil encadré par l’État, garantissant les droits des deux parties.

Le consentement au cœur du mariage

Premier principe fondamental : le mariage ne peut exister sans le consentement libre et mutuel des deux époux. Le CSP a ainsi rompu avec certaines pratiques anciennes en supprimant la tutelle matrimoniale obligatoire pour la femme majeure.

Autrement dit, une femme majeure peut se marier sans l’accord d’un tuteur, ce qui constitue une avancée majeure dans le monde arabo-musulman au moment de l’adoption du texte.

En droit tunisien, le mariage est d’abord un contrat libre entre deux personnes, et non un arrangement familial imposé.

L’âge du mariage : un cadre aujourd’hui unifié

Contrairement à certaines idées répandues, le CSP ne fixe plus aujourd’hui des âges différents selon le sexe.

À l’origine (1956) : 18 ans pour l’homme 15 ans pour la femme

Aujourd’hui (depuis la loi de 2007) : 18 ans pour les deux époux



En dessous de cet âge, le mariage reste possible uniquement avec une autorisation du juge, accordée pour des motifs graves et dans l’intérêt des futurs conjoints.

Les empêchements au mariage

Le Code du Statut Personnel prévoit des empêchements absolus qui rendent le mariage nul. Parmi les principaux :

les liens de parenté proches (ascendants, descendants, frères et sœurs) ;

certaines alliances familiales ;

l’existence d’un mariage antérieur non dissous.

À cela s’ajoute une règle fondamentale du droit tunisien :

👉 la polygamie est strictement interdite, et tout mariage contracté en violation de cette règle est nul et pénalement sanctionné.

Un mariage obligatoirement formalisé

Autre rupture majeure avec les pratiques traditionnelles : le mariage doit être officiellement constaté.

Il est établi par un acte authentique devant :

un officier d’état civil,

ou deux notaires,

en présence de deux témoins.

Cette formalisation donne au mariage une valeur juridique incontestable et permet de protéger les droits des époux, notamment en cas de litige ou de divorce.

Dot, clauses et procuration : un contrat encadré

Le CSP maintient la notion de dot (mahr) au profit de la femme, mais celle-ci s’inscrit dans un cadre juridique modernisé.

Le contrat de mariage peut également comporter :

des clauses spécifiques (sur les biens ou certaines conditions de vie) ;

(sur les biens ou certaines conditions de vie) ; la possibilité de recourir à une procuration, dans des cas précis.

Ces éléments confirment que le mariage tunisien est conçu comme un contrat civil adaptable, tout en restant encadré par la loi.

Le rôle du juge pour les situations particulières

Le juge intervient dans plusieurs situations sensibles :

autorisation de mariage pour les mineurs ;

règlement des conflits liés au consentement ;

contrôle de certaines conditions légales.

En revanche, certaines formulations anciennes relatives au rôle du tuteur (notamment dans une logique agnatique ou masculine) doivent être relativisées aujourd’hui, car le droit tunisien a évolué vers une approche plus égalitaire.

Un équilibre entre tradition et modernité

Le régime juridique du mariage en Tunisie reflète un compromis original :

il conserve certains éléments issus de la tradition (comme la dot) ;

mais les inscrit dans un cadre juridique moderne fondé sur : l’égalité des époux, la sécurité juridique, et l’intervention de l’État.



Ce modèle, posé dès 1956 et renforcé par des réformes successives, reste aujourd’hui l’un des plus avancés du monde arabo-musulman en matière de droit de la famille.