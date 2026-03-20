Promulgué le 13 août 1956, dans les premiers mois de l’indépendance, le Code du Statut Personnel (CSP) a profondément transformé le droit de la famille en Tunisie. Interdiction de la polygamie, encadrement judiciaire du divorce, exigence du consentement des époux : ce texte fondateur a imposé une rupture majeure avec les règles classiques du droit familial traditionnel. Près de soixante-dix ans plus tard, il reste au cœur des débats sur l’égalité, la modernité juridique et l’évolution de la société tunisienne.

Le CSP n’a pas seulement réorganisé le droit de la famille : il a redéfini la place de la femme, du juge et de l’État dans la société tunisienne.

Une réforme de rupture dans la Tunisie de l’indépendance

Le Code du Statut Personnel naît dans un contexte politique exceptionnel : celui de la construction de l’État tunisien après l’indépendance. Porté par une vision modernisatrice, il rompt avec plusieurs règles du droit musulman classique appliquées jusque-là dans le champ familial. Habib Bourguiba défend alors cette réforme comme compatible avec une lecture réformiste de l’islam, fondée sur l’ijtihad, c’est-à-dire l’effort d’interprétation.

Très vite, le 13 août devient une date hautement symbolique en Tunisie. Elle s’impose comme un repère politique, social et juridique, étroitement lié à l’évolution de la condition féminine et à l’idée d’un droit national moderne.

Mariage : consentement obligatoire et fin de la polygamie

Le CSP a introduit des changements décisifs en matière de mariage. Le consentement des deux époux devient une condition essentielle, et le mariage s’inscrit dans un cadre légal formalisé. Cette évolution retire au lien matrimonial une partie de sa dimension purement coutumière pour le placer sous l’autorité du droit positif.

Mais la disposition la plus marquante reste sans doute l’interdiction de la polygamie. En la prohibant explicitement, la Tunisie devient le premier pays musulman à inscrire aussi clairement cette interdiction dans son droit de la famille. Cette mesure reste, aujourd’hui encore, l’un des marqueurs les plus forts de la singularité tunisienne dans le monde arabo-musulman.

L’âge du mariage : une évolution par étapes

Sur ce point, la précision juridique est essentielle. À l’origine, le CSP fixait l’âge minimum du mariage à 18 ans pour l’homme et 15 ans pour la femme. Ce cadre a ensuite évolué, jusqu’à l’unification à 18 ans pour les deux sexes, avec possibilité de dérogation judiciaire dans des cas limités.

Cette progression illustre bien la logique tunisienne en matière de droit familial : un socle réformateur posé très tôt, puis consolidé par ajustements successifs.

Divorce : la justice remplace la répudiation

L’un des apports les plus importants du CSP concerne le divorce. En Tunisie, le principe est clair : le divorce ne peut être prononcé que par le tribunal. Cette règle met fin à la répudiation extrajudiciaire comme mode ordinaire de dissolution du mariage.

Le juge peut prononcer le divorce dans plusieurs hypothèses : par consentement mutuel, pour préjudice subi, ou à la demande de l’un des conjoints, avec appréciation des conséquences familiales et financières. Cette judiciarisation a constitué une protection majeure, en particulier pour les femmes, en soumettant la rupture du lien conjugal à des garanties procédurales.

Adoption et protection de l’enfant : une exception tunisienne

Le mouvement de réforme ne s’est pas arrêté au seul texte de 1956. La Tunisie a introduit l’adoption par une loi de 1958, ce qui constitue une singularité notable dans un environnement juridique musulman généralement réticent à l’adoption plénière.

Au fil du temps, le droit tunisien a également étoffé ses mécanismes relatifs à la filiation, à la garde et à la protection de l’enfant, dans une logique de sécurisation juridique croissante des rapports familiaux.

Successions : la réforme inachevée

C’est sur le terrain des successions que les limites du CSP apparaissent le plus nettement. Contrairement au mariage et au divorce, la réforme tunisienne n’a pas consacré l’égalité successorale entre hommes et femmes. Le système a conservé l’architecture générale des règles d’inspiration coranique, avec des parts inégales selon les configurations familiales.

Cette question reste l’un des grands sujets de débat public en Tunisie. En 2018, les propositions de la COLIBE et l’initiative portée par le président Béji Caïd Essebsi ont relancé avec force le dossier de l’égalité dans l’héritage, sans déboucher sur une réforme législative définitive.

Un texte fondateur, toujours vivant

Le CSP a connu plusieurs révisions importantes, notamment en 1993, pour renforcer les droits et devoirs réciproques des époux. D’autres textes, comme la loi de 1998 sur le régime optionnel de communauté des biens entre époux, sont venus compléter l’édifice sans en modifier l’esprit fondateur.

Près de sept décennies après sa promulgation, le Code du Statut Personnel reste ainsi l’un des piliers de l’identité juridique tunisienne. Pour les uns, il représente un acquis majeur à préserver. Pour les autres, il doit encore évoluer pour répondre aux exigences contemporaines d’égalité. Mais sur un point, le consensus est large : en 1956, la Tunisie n’a pas simplement réformé le droit de la famille. Elle a ouvert un chantier de société qui continue, aujourd’hui encore, de structurer le débat national.