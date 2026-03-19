Le FC Barcelone s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après une large victoire face à Newcastle (7-2), mercredi soir, en huitième de finale retour. Après le nul (1-1) à l’aller, les Catalans ont fait la différence au Camp Nou dans un match à sens unique.

Une première période animée

Porté par son public, le Barça a rapidement pris l’avantage grâce à son capitaine Raphinha dès la 6e minute. Marc Bernal a ensuite doublé la mise (18e), confirmant l’entame offensive des Blaugranas.

Newcastle a toutefois réagi à deux reprises par Anthony Elanga, buteur aux 15e et 28e minutes, permettant aux visiteurs de rester dans le match. Mais juste avant la pause, le jeune Lamine Yamal a redonné l’avantage aux siens en transformant un penalty dans le temps additionnel (45+7), un tournant dans la rencontre.

Une démonstration après la pause

Au retour des vestiaires, le FC Barcelone a imposé son rythme sans contestation. Fermin Lopez a rapidement aggravé le score (51e), avant que Robert Lewandowski ne signe un doublé en cinq minutes (56e, 61e).

Raphinha a ensuite conclu la démonstration offensive avec un second but à la 74e minute, scellant une victoire nette et sans appel (7-2).

Un quart de finale en perspective

Grâce à ce succès, le FC Barcelone poursuit son parcours européen et affrontera en quarts de finale le vainqueur de la confrontation entre Atlético Madrid et Tottenham. Les Madrilènes disposent d’un avantage après leur victoire 5-2 à l’aller.