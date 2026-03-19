En 2026, les indicateurs tunisiens affichent une amélioration partielle : exportations en hausse, déficit commercial en recul, réserves stabilisées. Mais la structure économique reste sous pression. Le financement de l’État capte le crédit, l’investissement ralentit, et les dépendances énergétiques et alimentaires augmentent. Le contexte international, marqué par la hausse des prix énergétiques, accentue les risques à court terme.
LES 5 TITRES DU JOUR
- Exportations en hausse, déficit commercial recule de 20,8% à fin février 2026
- Bayer accélère l’agriculture numérique et biologique sur un marché tunisien de 44 millions d’euros
- Crédits à l’État atteignent 34,5% du total, financement de l’économie ralentit fortement
- Service de la dette chute de 78% à 1 milliard de dinars début 2026
- Stockage par batteries lancé pour sécuriser les projets solaires face à l’intermittence
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LE CHIFFRE DU SOIR
78% — Baisse du service de la dette tunisienne au début 2026
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LE SECTEUR À SURVEILLER
Énergie
La Tunisie lance deux projets solaires intégrant des systèmes de stockage par batteries. Un appel d’offres porte sur 300 MW avec stockage. Un second projet de 50 MW est financé avec la BERD. Signal faible : généralisation du stockage dès la conception des projets renouvelables.
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SUR LES MARCHÉS
Tunindex 15 432,03 14,74% (Var. an) | USD 2,9412 DT | EUR 3,3865 DT | Brent 109,92 $ (+40,79 $ (Var. 1 mois)
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À NE PAS MANQUER DEMAIN
Publication attendue d’indicateurs INS.
Suivi des décisions de financement énergétique avec la BERD.
Annonces possibles liées aux projets solaires en cours.