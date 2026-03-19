En 2026, les indicateurs tunisiens affichent une amélioration partielle : exportations en hausse, déficit commercial en recul, réserves stabilisées. Mais la structure économique reste sous pression. Le financement de l’État capte le crédit, l’investissement ralentit, et les dépendances énergétiques et alimentaires augmentent. Le contexte international, marqué par la hausse des prix énergétiques, accentue les risques à court terme.

LES 5 TITRES DU JOUR

LE CHIFFRE DU SOIR

78% — Baisse du service de la dette tunisienne au début 2026

LE SECTEUR À SURVEILLER

Énergie

La Tunisie lance deux projets solaires intégrant des systèmes de stockage par batteries. Un appel d’offres porte sur 300 MW avec stockage. Un second projet de 50 MW est financé avec la BERD. Signal faible : généralisation du stockage dès la conception des projets renouvelables.

SUR LES MARCHÉS

Tunindex 15 432,03 14,74% (Var. an) | USD 2,9412 DT | EUR 3,3865 DT | Brent 109,92 $ (+40,79 $ (Var. 1 mois)