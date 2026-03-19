Une réunion de travail consacrée au suivi du projet “Végétalisation des quartiers dans les villes arabes – végétalisation participative des quartiers” s’est déroulée mercredi à la Municipalité de la Kasbah, à Tunis.

La municipalité de Tunis pilote ce projet, en coopération avec l’Institut arabe pour le développement urbain (AUDI), en partenariat avec l’Institut supérieur des technologies de l’environnement, de l’urbanisme et du bâtiment, avec le soutien du Fonds arabe pour le développement économique et social. La mise en œuvre du projet est assurée par l’Association de sauvegarde de la médina.

Le projet vise à redynamiser la médina et à renforcer son rôle historique et culturel, notamment à travers l’aménagement et la réhabilitation de la place “Mdaq al-Halfa” et de plusieurs espaces environnants, et la création d’espaces verts urbains durables, selon un communiqué de la municipalité.

La réunion a été présidée par Samah Daldoul, chargée de la gestion de la municipalité de Tunis, en présence notamment de représentants de l’Institut arabe pour le développement urbain et de la directrice de l’Association de sauvegarde de la médina.

L’Institut arabe pour le développement urbain a été fondée en 1980 et son siège social est situé à Riyad, en Arabie Saoudite. Depuis sa création, il s’est développé pour englober plus de 650 villes membres dans 22 pays arabes.

L’Institut aide les municipalités de la région arabe à relever leurs défis de développement urbain en proposant des produits de recherche politiques crédibles et percutants et des programmes de formation dans quatre domaines prioritaires : le développement institutionnel municipal, la résilience urbaine, le développement économique local et les villes vivables.