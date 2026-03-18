Fondée en 1977, SITEX s’impose historiquement comme un acteur structurant du textile tunisien, avec un modèle industriel intégré couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du denim.

En 2026, l’entreprise traverse une phase critique marquée par l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire, révélant des tensions financières significatives malgré des investissements continus dans l’innovation durable.

SITEX a en effet engagé des ressources importantes dans le recyclage textile et les procédés circulaires, réduisant sa dépendance au coton vierge et renforçant son positionnement sur les marchés internationaux sensibles aux critères ESG.

Cette dynamique s’inscrit dans un enjeu plus large de souveraineté industrielle, la société représentant un maillon clé de l’écosystème textile en Tunisie, notamment dans la région de Ksar Hellal. Bien que non cotée en bourse, SITEX évolue dans un environnement où les contraintes financières et la pression concurrentielle mondiale imposent une restructuration rapide. L’équilibre entre maintien de l’activité, innovation et redressement financier constitue désormais le principal défi stratégique.

4️⃣ CARTE D’IDENTITÉ

Élément Donnée Dénomination Société Industrielle des Textiles (SITEX) Statut Privée Secteurs clés Textile, denim, recyclage textile Création 1977 Effectifs – Siège Ksar Hellal, Tunisie Filiales – Ticker Non cotée

5️⃣ CŒUR DU MÉTIER & INNOVATION

SITEX repose sur un modèle industriel intégré, allant du filage (Sousse) au tissage, teinture et finissage (Ksar Hellal), ce qui lui permet de maîtriser la qualité et les coûts de production. Ce positionnement vertical constitue un avantage concurrentiel clé dans un secteur textile fortement fragmenté.

L’entreprise s’est distinguée par des investissements précoces dans l’innovation environnementale, notamment via le recyclage mécanique de déchets textiles post-industriels et post-consommation. Cette orientation stratégique répond à une double pression : réduction des coûts matières et alignement avec les standards internationaux de durabilité.

Toutefois, les tensions financières récentes mettent en lumière les limites de ce modèle face à la volatilité des marchés mondiaux du textile et à la hausse des coûts opérationnels.

Vision Industrielle

SITEX s’inscrit dans une logique de transformation industrielle vers une production textile circulaire. La réussite de cette vision dépend désormais de la capacité à restructurer la dette, maintenir les investissements clés et préserver les compétences internes.

6️⃣ REVUE DE PRESSE WMC