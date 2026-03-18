Confrontée à des tensions financières majeures, la Société Industrielle des Textiles (SITEX) entre officiellement dans une phase de restructuration sous contrôle judiciaire. Le Tribunal de première instance de Monastir a prononcé l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire, marquant le début d’une course contre la montre pour préserver ce fleuron industriel de Ksar Hellal et ses emplois.

Un tournant décisif pour la SITEX

Le verdict est tombé le 2 mars 2026. La SITEX, institution emblématique du textile tunisien au capital de 23,06 millions de dinars, bascule sous le régime du règlement judiciaire. Cette décision, loin d’être une fin en soi, constitue un outil juridique stratégique actionné pour faire face aux difficultés financières récentes de l’entreprise.

La continuité de l’activité au cœur des priorités

L’objectif affiché par la direction est limpide : maintenir l’outil de production. La procédure vise prioritairement à garantir la poursuite de l’activité et la préservation des postes de travail. Sous l’égide de la justice, un plan de redressement sera élaboré pour apurer le passif tout en stabilisant les opérations courantes.

Une administration judiciaire pour piloter la relance

Pour mener à bien cette transition délicate, le tribunal a désigné Madame Chiraz Tebra en qualité d’administrateur judiciaire. Sa mission consistera à accompagner la société dans l’élaboration de solutions de redressement pérennes. La SITEX a réitéré son engagement de transparence totale envers ses actionnaires et ses partenaires, promettant une coopération étroite avec les autorités pour sauvegarder les intérêts de toutes les parties prenantes.

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