Le choc entre Manchester City et le Real Madrid s’annonce décisif ce mardi 17 mars, à l’occasion du match retour des huitièmes de finale de la UEFA Champions League.

Large vainqueur à l’aller (3-0), le Real Madrid aborde cette seconde manche avec une avance confortable. Les Madrilènes ont fait preuve de réalisme et d’expérience, notamment grâce à la performance exceptionnelle de Federico Valverde, auteur d’un triplé.

De son côté, Manchester City est contraint de réaliser une remontée face à son public pour espérer poursuivre l’aventure européenne.

Lieu et horaire

La rencontre se déroulera à l’Etihad Stadium, dans la ville de Manchester, avec une capacité de plus de 53 000 spectateurs. Le coup d’envoi est prévu à 21h .

Diffusion TV

Le match sera diffusé en direct sur Canal+, détenteur des droits de la Ligue des Champions en France.