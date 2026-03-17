séance après séance Chaque jour, un portefeuille virtuel géré dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente,, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

Tunis – 16 mars 2026 – Après une semaine de progression soutenue, la séance du lundi 16 mars à la Bourse de Tunis a marqué une pause sans surprise. Le Tunindex a évolué sans direction tranchée, dans un marché plus calme, où la consolidation observée semble autant technique que saisonnière.

Une accalmie typique de période pré-fériée

À quelques jours de l’Aïd, prévu en fin de semaine, l’activité boursière commence à refléter un phénomène bien connu des opérateurs : le ralentissement progressif des flux à l’approche des périodes de congés.

Pour certains intervenants, la semaine est déjà écourtée. Les volumes, sans disparaître, se montrent plus sélectifs, tandis que les prises d’initiatives se font plus rares. Ce contexte favorise des mouvements limités, souvent sans conviction forte.

Dans ce cadre, la relative stabilité du marché apparaît moins comme un signal de faiblesse que comme une pause naturelle, dictée par le calendrier autant que par les dynamiques financières.

Le retour du stock picking, mais sans précipitation

La séance a néanmoins confirmé une tendance déjà perceptible : le glissement vers une logique de sélection de titres. Certaines valeurs continuent de capter des flux ciblés, mais l’absence de catalyseur immédiat limite les mouvements d’ampleur.

Les grandes capitalisations, notamment bancaires, ont évolué sans orientation nette, consolidant leurs récents gains. Les valeurs moyennes, quant à elles, ont connu des variations dispersées, reflet d’un marché plus tactique que directionnel.

Portefeuille en phase d’observation active

Dans ce contexte particulier, le portefeuille se trouve dans une configuration cohérente avec le marché.

Une part de liquidités maintenue

Des positions globalement stables

Une performance qui évolue sans accélération marquée

Loin d’être un handicap, cette posture traduit une forme de prudence adaptée à la période. Dans un marché ralenti, l’absence de suractivité peut constituer un avantage, en évitant des décisions prises dans un environnement peu lisible.

Un équilibre à trouver entre patience et opportunisme

Si certaines lignes affichent des performances contrastées, leur évolution reste globalement contenue, sans rupture significative. Dans un contexte de faible intensité des échanges, les écarts de performance tendent naturellement à se réduire.

Cela ne signifie pas pour autant que les opportunités disparaissent, mais plutôt qu’elles deviennent plus ponctuelles et moins prévisibles.

Plus : Portefeuille virtuel

Recommandations : privilégier la préparation plutôt que l’action immédiate

Dans cette phase de marché, la stratégie optimale consiste moins à multiplier les arbitrages qu’à préparer les prochaines décisions.

👉 Maintenir une part de liquidités pour intervenir après l’Aïd

👉 Surveiller les valeurs montrant des signaux de reprise

👉 Éviter les mouvements impulsifs dans un marché peu liquide

L’éventualité d’un repositionnement plus offensif reste intacte, mais elle gagnera à être déclenchée dans un environnement plus actif, où les signaux de marché seront plus lisibles.

Une transition plus qu’un tournant

La séance du 16 mars ne marque ni une inflexion du marché, ni un essoufflement durable. Elle s’inscrit dans une transition logique, amplifiée par le calendrier.

À court terme, la prudence domine. Mais au-delà de cette parenthèse, les fondamentaux du marché restent inchangés.

Pour les investisseurs les plus attentifs, la véritable séquence stratégique pourrait bien commencer… après les fêtes.

Car en Bourse, les périodes calmes ne sont pas vides d’enseignements : elles sont souvent celles où se préparent les prochains mouvements.

Opérations en-cours

Ordre d’achat SOTUVER : 117 actions (en instance – titre suspendu pour OPA)

: 117 actions (en instance – titre suspendu pour OPA) Ordre de vente OneTech : 500 actions

: 500 actions Ordre d’achat ENNAKL Automobiles : 200 actions

: 200 actions Liquidités : 4319,24 DT