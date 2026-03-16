Le ciel tunisien s’assombrit ce lundi 16 mars. Alors que des pluies éparses touchent déjà l’Ouest, l’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit une intensification des phénomènes orageux durant la nuit, particulièrement sur les reliefs du Nord-Ouest où la grêle est attendue.

Une dégradation progressive par l’Ouest

La journée débute sous un ciel chargé sur l’ensemble du territoire. Selon les dernières analyses de l’INM, les premières cellules pluvio-orageuses se concentrent actuellement sur les régions occidentales du pays. Cette instabilité devrait se généraliser à l’Est en fin de journée et au cours de la nuit, marquant une transition météorologique active.

Vigilance accrue sur le Nord-Ouest

Le point de vigilance majeur concerne la région du Nord-Ouest. Les prévisions indiquent des précipitations intenses accompagnées de chutes de grêle. Ce phénomène, couplé à des vents de secteur Nord-Ouest soufflant avec force — particulièrement sur les côtes et les hauteurs — appelle à la prudence pour les activités de transport et de navigation.

Températures stationnaires et mer houleuse

Sur le plan thermique, la Tunisie reste dans des moyennes saisonnières stables. Le mercure oscillera entre 15 et 20 degrés sur la majorité des régions, s’abaissant à 12 degrés sur les zones montagneuses. En mer, les conditions seront critiques avec une mer très agitée à houleuse, rendant les sorties risquées.