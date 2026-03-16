La chambre de commerce et d’industrie du Centre organise le jeudi 2 avril 2026, au siège de la CCIC, une séance de Rendez-vous avec un conseiller en exportation et ce dans le cadre de l’appui et de l’accompagnement des entreprises de la région du centre pour le développement de leurs exportations.

“Ces Rendez Vous qui se dérouleront sous forme de consultations individuelles, permettront de répondre aux questions des entreprises relatives au développement de leurs activités à l’international : informations et réglementations internationales, prospection de nouveaux marchés (africains, maghrébins, européens…), mise en relation…”.

“Cette séance de consultation sera assurée par un éminent conseiller qui apportera l’appui, le conseil et l’accompagnement nécessaires pour le développement des exportations des entreprises du centre du pays. Ces dernières peuvent s’inscrire en ligne et ce avant le 31 mars 2026”, a indiqué la CCIC.