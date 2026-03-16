Diletta D’Ascia et Nidhal Chatta, en collaboration avec l’Académie de l’Acteur et du Cinéma CINEMASTERS, organisent la deuxième édition du concours international de scénarios « Écrire pour l’écran ». L’objectif est de promouvoir l’écriture cinématographique et d’accompagner les auteurs émergents et confirmés. Le concours est gratuit et ouvert à toute personne, sans limite d’âge ni de nationalité.

SECTION SPÉCIALE LYCÉENS :

Une catégorie spécifique est dédiée aux élèves du secondaire pour encourager les premières expériences d’écriture, dans les mêmes conditions de participation que les autres candidats. La thématique retenue, « L’océan dans tous ses états », peut être abordée comme un sanctuaire naturel ou un espace menacé, un lieu de mémoire, de migration ou de travail, ou encore comme une métaphore intime, symbolique ou imaginaire.

Les projets admis sont des scénarios de court-métrage, de fiction ou de documentaire, qui doivent être des projets originaux, inédits et non produits. Toutes les langues sont admises, mais l’utilisation de l’intelligence artificielle pour générer tout ou partie du texte est interdite.

Concernant le format du scénario, celui-ci doit comporter entre 3 et 20 pages au format PDF, en utilisant la police Courier New ou Times New Roman (taille 12) avec un interligne de 1,5. L’écriture doit respecter les conventions professionnelles du scénario.

Le dossier à envoyer comprend le scénario complet, une note d’intention d’une page maximum et une fiche auteur indiquant le nom, le prénom, la date de naissance, le pays et l’e-mail, sachant que la clôture des inscriptions est le 19 avril 2026.

Les œuvres soumises restent la propriété des auteurs. L’envoi des projets s’effectue à l’adresse concoursecrirepourlecran@gmail.com. Le règlement complet peut être obtenu à l’adresse cinemasterscinema@gmail.com, ou directement au 6, rue El Mahrajène, Bloc Diar 2, Cité Mahrajene, Tunis.