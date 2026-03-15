Le match entre le Paris Saint‑Germain et le FC Nantes, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, se jouera le dimanche 15 mars 2026 au Parc des Princes. Le coup d’envoi de cette rencontre est programmé à 17h00.

Les supporters des deux équipes auront la possibilité de suivre ce duel en direct à la télévision. La rencontre sera diffusée sur la chaîne Ligue 1+, qui retransmet plusieurs affiches du championnat de France.

Ce rendez-vous s’annonce important dans la course aux objectifs de la saison. Le club parisien tentera de profiter de l’avantage du terrain pour s’imposer devant son public et consolider sa position au classement. De son côté, Nantes espère réaliser un bon résultat face à l’un des favoris du championnat.

Les amateurs de football sont donc invités à se connecter quelques minutes avant le début de la rencontre afin de ne rien manquer de cette affiche de Ligue 1. L’ambiance du Parc des Princes et l’enjeu sportif devraient offrir un spectacle intéressant entre deux formations habituées aux confrontations engagées dans le championnat français.