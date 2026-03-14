Le marché automobile tunisien a entamé l’année 2026 sur une tendance haussière. Selon les données de la Chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles (CNSCCA), les ventes de véhicules ont augmenté de 7,54 % durant les deux premiers mois de l’année par rapport à la même période de 2025, avec plus de 8880 véhicules écoulés. Cette croissance est portée par l’ascension fulgurante des marques asiatiques et la vigueur remarquable du marché parallèle.

La domination des constructeurs asiatiques se confirme sur le circuit officiel. Les marques sud-coréennes et japonaises trustent les quatre premières places du classement général des ventes , avec des volumes compris entre 571 et 1117 véhicules. Les constructeurs chinois se distinguent particulièrement, affichant des taux de croissance à trois chiffres, signe d’un glissement des préférences des consommateurs tunisiens vers des véhicules jugés à la fois technologiques et compétitifs.

Ce dynamisme contraste avec le repli du segment des “voitures populaires”. Les ventes de cette catégorie, commercialisées par sept concessionnaires agréés, ont légèrement reculé à 1103 véhicules (contre 1149 en 2025). Une marque européenne domine ce créneau spécifique, où les prix s’échelonnent entre 30 mille et 34,8 mille dinars.

Parallèlement, le marché parallèle confirme son attractivité. Quelque 4515 véhicules y ont été écoulés depuis janvier, soit une progression de 17,85 % par rapport à 2025. Ce circuit, largement dominé par les marques européennes, attire une clientèle de plus en plus nombreuse, prête à sortir des réseaux officiels pour acquérir ces modèles.

Dans le secteur des véhicules utilitaires, une marque japonaise conserve son leadership absolu avec plus de 31 % de parts de marché. Elle enregistre une hausse spectaculaire de ses ventes de 208 %, traduisant une forte demande de la part des acteurs économiques.