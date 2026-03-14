La 29e journée de la Serie A a débuté vendredi par la victoire du Torino FC face à Parma Calcio (4-1). La suite du programme se déroulera entre samedi et lundi avec plusieurs rencontres au calendrier du championnat d’Italie.

Au classement, l’Inter Milan occupe la première place avec 67 points après 28 matches, devant l’AC Milan, deuxième avec 60 points, et le SSC Napoli, troisième avec 56 points.

Plusieurs affiches programmées samedi

Trois rencontres sont prévues samedi. L’Inter Milan accueillera l’Atalanta Bergame à 15h00.

À 18h00, Naples affrontera US Lecce, avant le duel entre Udinese Calcio et la Juventus programmé à 20h45.

Dimanche marqué par plusieurs rencontres

La journée se poursuivra dimanche avec plusieurs matches. Le Hellas Vérone recevra le Genoa CFC à 12h30.

À 15h00, deux rencontres sont prévues : US Sassuolo face au Bologna FC et Pise SC contre Cagliari Calcio.

En soirée, le Como 1907 affrontera l’AS Roma à 18h00, tandis que la Lazio Rome accueillera l’AC Milan à 20h45.

La journée se conclura lundi

La 29e journée s’achèvera lundi avec la rencontre entre US Cremonese et la ACF Fiorentina, programmée à 20h45.

Inter Milan en tête du classement

Au classement provisoire, l’Inter Milan mène avec 67 points, suivi de l’AC Milan (60 points) et de Naples (56 points).

Derrière le trio de tête, Como 1907 et l’AS Roma comptent 51 points chacun, tandis que la Juventus Turin occupe la sixième place avec 50 points.

En bas du classement, Hellas Vérone (18 points) et Pise SC (15 points) occupent les dernières positions après 28 matches.