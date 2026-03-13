Le Goethe-Institut Tunis organise trois expériences VR inédites, qui invitent le public à découvrir la littérature sous un nouvel angle, du 13 au 15 mars, de 21h00 à 23h30 à la librairie Al Kitab, pour une immersion originale au cœur d’œuvres littéraires où, la réalité virtuelle devient un outil de perception, de réflexion et de découverte.

Cet événement, en entrée libre et gratuite durant le mois de ramadan, offre au public une occasion unique de vivre la littérature autrement, à travers des œuvres qui s’animent et se transforment dans un espace immersif. Il s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir la création contemporaine en réalité virtuelle et explorer la puissance narrative des œuvres littéraires au-delà du texte, indique le Goethe-Institut.

Il s’inscrit dans l’esprit du mois de Ramadan, marqué par le partage, la transmission culturelle et l’ouverture vers de nouvelles formes de créativité.

Le programme réunit trois créations internationales où chacune explore une manière différente de donner vie à la narration, grâce à la réalité virtuelle, permettant aux visiteurs de vivre la littérature de manière sensorielle et immersive :

– « GoethesVR Faust » est une expérience VR immersive de 15–18 minutes (2019), disponible en allemand, anglais et arabe. Elle plonge le spectateur dans l’univers du Faust de Goethe, mêlant théâtre classique et réalité virtuelle pour faire ressentir de l’intérieur les dilemmes et l’atmosphère de l’œuvre.

– « LOS360°VR » (2022) est une expérience VR de 25 minutes, en allemand et en français, racontant la disparition du randonneur Peter Thaler. Elle mêle littérature et réalité virtuelle pour explorer l’absence, l’adieu et la mémoire, en plaçant le participant comme témoin immergé dans un récit intime.

(2020 Sundance Film Festival, 2020 EFM Berlinale. A Montezuma production Co-produced by Swiss Radio and Television SRG/SSR, Commissioning editors Urs Augstburger & Michael Brönnimann).

– « Notes On Blindness » (2016) est une expérience VR en cinq chapitres de six minutes, disponible en allemand, anglais et français. Basée sur les enregistrements du journal de John Hull, elle offre une exploration cognitive et émotionnelle de la cécité, utilisant la VR pour représenter des perceptions non visuelles et une expérience sensorielle profondément humaine, qui est un production ARTE.