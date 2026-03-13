Le gouvernorat de Gabès est confronté à d’importants défis dans le secteur de l’eau et compte environ 2 000 puits anarchiques, a affirmé, vendredi, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh.

Intervenant, lors d’une séance plénière tenue par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour lui adresser des questions orales, le ministre a ajouté que la Direction des Ressources en Eau œuvre à lutter contre ce phénomène en appliquant la loi et en organisant l’exploitation de l’eau afin de protéger les ressources.

Le recensement de tous les points d’eau, profonds ou de surface, afin de déterminer le nombre de puits autorisés, figure parmi les mesures actuellement engagées à cet effet.

Interrogé sur la récurrence des coupures d’eau potable dans la région de Gabès-Ouest, le ministre a indiqué que ce problème est essentiellement dû à la fréquence des pannes au niveau de la conduite principale d’approvisionnement, aux coupures répétées du courant électrique, ainsi qu’aux atteintes commises par certains agriculteurs des groupements hydrauliques.

Pour remédier à ce problème, le ministère a dévoilé un plan stratégique qui prévoit d’annuler le recours au groupement hydraulique en forant un nouveau puits d’une capacité de 60 mm/ seconde et de rénover 8 km de canalisations (1 000 mm de diamètre) qui subissent des pannes fréquentes, dans le but de garantir la continuité de l’approvisionnement en eau et de réduire les coupures.