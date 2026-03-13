La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) a plaidé, le mercredi 11 mars, devant la Commission parlementaire de la santé, en faveur de l’adoption d’un cadre législatif clair et concerté régissant l’industrie des compléments alimentaires, secteur qu’elle juge « prometteur » pour l’économie nationale et la santé publique.

Intervenant lors de cette audition consacrée à l’examen d’une proposition de loi sur la réglementation du secteur, les représentants du Groupement professionnel des industriels des compléments alimentaires et des produits dermocosmétiques de la CONECT ont exposé les enjeux stratégiques de cette filière : création d’emplois, opportunités d’investissement, renforcement de la prévention et amélioration du bien-être des citoyens.

Sur ses canaux officiels, la CONECT a insisté sur la nécessité d’encadrer juridiquement la fabrication et la commercialisation de ces produits afin d’organiser la filière, de limiter les dérives, de renforcer les mécanismes de contrôle et de garantir une meilleure protection du consommateur. Elle a également appelé à soutenir la production locale et à valoriser les compétences tunisiennes dans ce domaine.

Les représentants du secteur ont souligné l’importance d’associer les professionnels à l’élaboration des textes réglementaires, afin que les futures dispositions tiennent compte des spécificités techniques et économiques de la filière et favorisent son développement durable.

La CONECT a réaffirmé, à cette occasion, sa disposition à poursuivre la concertation avec les pouvoirs publics et les parties prenantes pour accompagner l’organisation de ce secteur prometteur et maximiser sa contribution à l’économie nationale et à la santé des Tunisiens.