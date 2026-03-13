Brouillards matinaux et pluies éparses marquent cette fin de semaine. Entre baisse relative des températures et vents de secteur Nord-Ouest, l’Institut National de la Météorologie (INM) appelle à la vigilance sur les côtes septentrionales.

Une matinée sous le signe de la visibilité réduite

Le début de journée de ce vendredi 13 mars est marqué par une couverture de brouillards locaux. Ces conditions, caractéristiques des transitions saisonnières, touchent particulièrement les zones de basse altitude avant de laisser place à une nébulosité plus dense sur le littoral Nord.

Vers une généralisation des précipitations l’après-midi

Si la matinée reste relativement calme, l’après-midi connaîtra une dégradation progressive. Les prévisions de l’INM indiquent des pluies éparses qui, après avoir touché le Nord, s’étendront vers les régions centrales et, de manière plus localisée, vers le Sud du pays.

Marine et Températures : Un contraste thermique persistant

Le régime des vents reste dominé par le secteur Nord-Ouest sur la moitié nord, maintenant une mer agitée à très agitée. Côté thermomètre, la fraîcheur persiste sur les reliefs et le littoral avec des maximales plafonnant à 19°C, tandis que l’intérieur du pays bénéficie encore de pointes allant jusqu’à 23°C.