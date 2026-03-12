La Bourse de Tunis maintient sa tendance haussière. Le marché a clôturé la séance de jeudi sur une envolée de 1,51 %, à 15 499,14 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le volume des échanges sur la cote a atteint 20,4 MD, alimenté par six transactions de bloc portant sur les titres DELICE HOLDING (deux transactions pour 2,7 MD), TPR (deux transactions pour 2,5 MD) et MAGHREBIA VIE (deux transactions pour 2 MD).

Le titre DELICE HOLDING a chapeauté le palmarès des échanges. L’action a gagné 2,7 % à 15,800 D en alimentant le marché avec un volume soutenu de 3 MD sur la séance.

Le titre SIAME s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action a signé une progression de 5,7 % à 3,140 D, dans un flux modeste de 36 mille dinars.

Le titre BNA a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action a inscrit une avancée de 3,7 % à 14,880 D. La valeur a amassé des échanges de 1,4 MD sur la séance.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre UADH a accusé le plus fort repli de la séance. L’action a essuyé une baisse de –2,2 % à 0,440 D.

Le titre LILAS s’est placé en lanterne rouge de TUNINDEX. L’action a affiché une baisse de –1,5 % à 14,060 D en alimentant le marché avec des capitaux de 341 mille dinars sur la séance.