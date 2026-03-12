Les bénéficiaires du Programme national d’aide aux familles nécessiteuses et à faible revenu, titulaires de la “Carte sociale”, peuvent retirer leurs allocations à partir de jeudi à 14h00 auprès des distributeurs automatiques de billets (DAB) postaux et bancaires, a annoncé la Poste tunisienne dans un communiqué.

La “Carte sociale” est une carte de paiement électronique prépayée, gratuite et sécurisée, valable pendant cinq ans. Elle permet aux bénéficiaires du programme d’aide sociale de recevoir leurs mandats, de retirer de l’argent via les DAB et d’effectuer des achats, tout en évitant les files d’attente dans les bureaux de poste.

Ce dispositif s’inscrit dans les efforts des autorités tunisiennes pour moderniser les mécanismes de distribution des aides publiques et améliorer l’accès aux prestations sociales pour les populations les plus vulnérables.

Considéré comme l’un des principaux filets de sécurité sociale, le Programme national d’aide aux familles nécessiteuses, vise les ménages en situation de pauvreté ou à faible revenu à travers des transferts monétaires réguliers et l’accès à certains services sociaux.

La mise en place de la “Carte sociale” s’inscrit également dans un contexte de réformes du système de protection sociale, alors que le pays fait face depuis plusieurs années à une conjoncture économique difficile, marquée par une inflation élevée, un ralentissement de la croissance et une pression accrue sur le pouvoir d’achat des ménages.

Les autorités cherchent ainsi à renforcer le ciblage des aides et à digitaliser leur distribution afin de limiter les dysfonctionnements administratifs et de faciliter l’accès des bénéficiaires aux prestations sociales.