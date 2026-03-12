Le Conseil du Marché Financier (CMF) a annoncé le dépôt d’une demande d’acquisition d’un bloc majoritaire de 41,28 % du capital de la SOTUVER par le géant B.A GLASS B.V. Une opération d’envergure qui entraîne la suspension de la cotation du leader tunisien de l’emballage en verre.

Un tournant stratégique pour le fleuron industriel

Le paysage financier tunisien est en ébullition. Ce jeudi 12 mars 2026 marque une étape décisive pour la Société Tunisienne de Verreries (SOTUVER). Le CMF a officiellement reçu une demande d’autorisation pour le transfert d’un bloc de contrôle majoritaire portant sur 16 204 636 actions, représentant plus de 41 % du capital de l’entreprise.

Les détails de la transaction : B.A GLASS B.V. aux commandes

L’acquéreur, le groupe B.A GLASS B.V., s’est accordé avec un consortium de cédants institutionnels de premier plan : la Compagnie Financière d’Investissement (CFI), le Lloyd Tunisien, la Société INDINVEST et Lloyd Vie. Le prix de la transaction a été fixé à 13,020 dinars l’action, reflétant la valorisation stratégique de la SOTUVER dans un secteur industriel en pleine mutation.

Suspension de cotation et attente réglementaire

Conformément à la réglementation boursière (loi n°94-17), la cotation des titres SOTUVER est suspendue dès ce matin. Le marché attend désormais le verdict du CMF. Cette opération, si elle est validée, ancrerait définitivement la SOTUVER dans une dynamique internationale, portée par l’expertise d’un repreneur industriel d’envergure mondiale.