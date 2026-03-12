Chaque jour, un portefeuille virtuel géré dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente, séance après séance, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.
Tunis, 12 mars 2026 – Sur la plateforme MyINVESTIA, où des milliers d’investisseurs virtuels s’affrontent depuis octobre 2025, un nouveau venu a choisi la voie la plus risquée : transformer une simple simulation en course contre la montre. Avec seulement trois mois devant lui et un retard colossal sur le leader à +197 %, nous misons tout sur deux catalyseurs explosifs : une OPA imminente et une sélection chirurgicale de valeurs tunisiennes.
Notre portefeuille a démarré le 2 mars avec 50.000 dinars virtuels. En dix jours, il affiche déjà 51.200 dinars (+2,40 %) et pointe à la 667e place sur plus de 14 000 participants. Rien d’extraordinaire… sauf que la composition est désormais taillée pour un sprint final. Dix lignes maximum, chacune limitée à 10 % du capital : Attijari Bank, Amen Bank, BIAT, Poulina Group Holding, TPR, Euro-Cycles, SAH, One Tech, et deux paris audacieux – SOTRAPIL (150 actions achetées hier) et surtout SOTUVER.
Or, ce dernier titre vient de basculer dans une autre dimension. Mercredi, le Conseil du Marché Financier a suspendu sa cotation après l’annonce d’une acquisition de contrôle. Le groupe portugais B.A. Glass B.V. s’apprête à prendre 41,28 % du capital (16,2 millions d’actions) au prix de 13,020 dinars pièce, via un protocole signé dès décembre 2025 avec la Compagnie Financière d’Investissement, Lloyd Tunisien et d’autres actionnaires historiques. Conformément à la réglementation tunisienne, cette prise de contrôle supérieure à 40 % déclenche une Offre Publique d’Achat obligatoire sur le flottant.
Notre Portefeuille, qui détient déjà 200 actions SOTUVER (plus 117 en ordre d’achat bloqué), le timing est presque parfait. « Quand le CMF suspend pour OPA, ce n’est plus un risque, c’est une option gratuite ». Les analystes locaux estiment le premium entre 25 % et 45 % à la reprise, ce qui pourrait injecter plusieurs milliers de dinars virtuels en une seule séance.
Le reste du portefeuille est calibré sur les moteurs actuels du Tunindex : banques (qui pèsent près de 57 % de l’indice) et valeurs industrielles exportatrices. SOTRAPIL, déjà en hausse marquée ces dernières semaines, apporte la dose de volatilité nécessaire aux concours. Objectif affiché ? Terminer numéro 1 le 29 mai, soit +300 % en trois mois pour rattraper le leader Slaheddine087, actuellement à 148 500 dinars.
Un pari fou ? Sans doute. Mais dans les concours boursiers virtuels, les late-comers gagnent souvent en captant les événements asymétriques que les anciens n’ont plus. Le marché tunisien, après une consolidation début mars, repart à la hausse (Tunindex à 15268 points, nouveau record annuel). Les banques et les industrielles tirent le wagon. Si l’OPA SOTUVER se concrétise vite et si SOTRAPIL poursuit sa course, le classement pourrait s’inverser brutalement.
Pour l’instant, nous gardons garde notre sang-froid : ordre SOTRAPIL confirmé, ordre SOTUVER en instance, liquidités à 8 200 dinars pour saisir tout repli. « La patience n’est pas une stratégie. C’est la stratégie », lâche-t-il avec un sourire. À Wall Street comme à Tunis, les plus grands coups se préparent parfois dans un simple jeu éducatif. Le 29 mai dira si ce challenger a réussi son coup de maître.
Avertissement : Ces analyses et simulations sont publiées à des fins purement informatives et pédagogiques. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation financière. Les données sources restent la propriété exclusive de leurs émetteurs respectifs.