Tunis, 12 mars 2026 Tunis, 12 mars 2026 – Sur la plateforme MyINVESTIA, où des milliers d’investisseurs virtuels s’affrontent depuis octobre 2025, un nouveau venu a choisi la voie la plus risquée : transformer une simple simulation en course contre la montre. Avec seulement trois mois devant lui et un retard colossal sur le leader à +197 %, nous misons tout sur deux catalyseurs explosifs : une OPA imminente et une sélection chirurgicale de valeurs tunisiennes.

Notre portefeuille a démarré le 2 mars avec 50.000 dinars virtuels. En dix jours, il affiche déjà 51.200 dinars (+2,40 %) et pointe à la 667e place sur plus de 14 000 participants. Rien d’extraordinaire… sauf que la composition est désormais taillée pour un sprint final. Dix lignes maximum, chacune limitée à 10 % du capital : Attijari Bank, Amen Bank, BIAT, Poulina Group Holding, TPR, Euro-Cycles, SAH, One Tech, et deux paris audacieux – SOTRAPIL (150 actions achetées hier) et surtout SOTUVER.

Or, ce dernier titre vient de basculer dans une autre dimension. Mercredi, le Conseil du Marché Financier a suspendu sa cotation après l’annonce d’une acquisition de contrôle. Le groupe portugais B.A. Glass B.V. s’apprête à prendre 41,28 % du capital (16,2 millions d’actions) au prix de 13,020 dinars pièce, via un protocole signé dès décembre 2025 avec la Compagnie Financière d’Investissement, Lloyd Tunisien et d’autres actionnaires historiques. Conformément à la réglementation tunisienne, cette prise de contrôle supérieure à 40 % déclenche une Offre Publique d’Achat obligatoire sur le flottant.

Notre Portefeuille, qui détient déjà 200 actions SOTUVER (plus 117 en ordre d’achat bloqué), le timing est presque parfait. « Quand le CMF suspend pour OPA, ce n’est plus un risque, c’est une option gratuite ». Les analystes locaux estiment le premium entre 25 % et 45 % à la reprise, ce qui pourrait injecter plusieurs milliers de dinars virtuels en une seule séance.

Le reste du portefeuille est calibré sur les moteurs actuels du Tunindex : banques (qui pèsent près de 57 % de l’indice) et valeurs industrielles exportatrices. SOTRAPIL, déjà en hausse marquée ces dernières semaines, apporte la dose de volatilité nécessaire aux concours. Objectif affiché ? Terminer numéro 1 le 29 mai, soit +300 % en trois mois pour rattraper le leader Slaheddine087, actuellement à 148 500 dinars.

Un pari fou ? Sans doute. Mais dans les concours boursiers virtuels, les late-comers gagnent souvent en captant les événements asymétriques que les anciens n’ont plus. Le marché tunisien, après une consolidation début mars, repart à la hausse (Tunindex à 15268 points, nouveau record annuel). Les banques et les industrielles tirent le wagon. Si l’OPA SOTUVER se concrétise vite et si SOTRAPIL poursuit sa course, le classement pourrait s’inverser brutalement.