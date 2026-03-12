Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, a appelé, mercredi, à faire preuve de vigilance et à redoubler d’efforts en vue d’améliorer la qualité des services et de renforcer le rôle du Centre de calcul El Khawarizmi dans le soutien du système de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Lors d’une visite d’inspection effectuée, mercredi, au siège du centre, le ministre a en outre souligné l’importance de poursuivre le travail avec un esprit de responsabilité et de dévouement.

Il a également pris connaissance de l’avancement des activités du centre et écouté les préoccupations des cadres et des agents, lit-on dans un communiqué du ministère.