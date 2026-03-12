Le numéro un mondial Carlos Alcaraz a poursuivi sa série impressionnante en 2026 en battant le Norvégien Casper Ruud (6-1, 7-6) mercredi pour se qualifier en quarts de finale du Masters d’Indian Wells.

Grâce à ce succès, l’Espagnol porte à 15 victoires consécutives son bilan depuis le début de la saison.

Un premier set à sens unique

Âgé de 22 ans, Alcaraz a rapidement pris le contrôle du match face au 13e joueur mondial. Très solide du fond du court, il a dominé la première manche en seulement quelques jeux pour l’emporter 6-1.

Le récent vainqueur de l’Open d’Australie a ainsi mis son adversaire sous pression dès l’entame.

Ruud résiste dans la deuxième manche

La deuxième manche a été beaucoup plus disputée. Casper Ruud est parvenu à élever son niveau de jeu et a poussé l’Espagnol jusqu’au tie-break.

Mais Carlos Alcaraz a fait parler sa maîtrise dans le jeu décisif, remporté 7 points à 2, pour conclure la rencontre après 1 heure et 30 minutes de jeu.

Prochain adversaire : Cameron Norrie

Déjà sacré à Indian Wells en 2023 et 2024, Alcaraz poursuit sa quête d’un nouveau titre en Californie.

En quart de finale, il affrontera le Britannique Cameron Norrie, vainqueur du tournoi en 2021, pour une place dans le dernier carré.