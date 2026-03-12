Le Paris Saint-Germain a signé une victoire spectaculaire face au Chelsea FC (5-2), mercredi soir au Parc des Princes, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA.

Tenants du titre, les Parisiens ont livré une prestation offensive convaincante et prennent une sérieuse option sur la qualification avant le match retour prévu la semaine prochaine à Londres.

Paris démarre fort

Le PSG a rapidement pris l’avantage grâce à Bradley Barcola, qui a ouvert le score dès la 10e minute. Les Londoniens ont toutefois réagi par l’intermédiaire de Malo Gusto, permettant à Chelsea d’égaliser à la 28e minute.

Avant la pause, Ousmane Dembélé, aligné en pointe malgré une saison marquée par les blessures, a redonné l’avantage aux Parisiens en inscrivant le deuxième but à la 40e minute.

Chelsea résiste avant le réveil parisien

Au retour des vestiaires, les joueurs de Chelsea FC ont une nouvelle fois trouvé les ressources pour revenir au score grâce à Enzo Fernández à la 57e minute.

Mais le Paris Saint-Germain a repris l’avantage peu après grâce à Vitinha, très inspiré au milieu de terrain.

Un dernier quart d’heure décisif

Les Parisiens ont définitivement fait la différence dans le dernier quart d’heure. L’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia a inscrit un superbe doublé, d’abord à la 86e minute sur une passe de Vitinha, puis dans le temps additionnel (90e+4) après un service d’Achraf Hakimi.

Grâce à ce succès large (5-2), le PSG aborde le match retour avec trois buts d’avance et se rapproche d’une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions.