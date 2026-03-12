Après une étape à Kairouan, la quatrième édition de la manifestation immersive « Biben L’Mdina » (Les portes de la Médina) se tiendra dans la médina de Tunis du jeudi 12 au dimanche 15 mars 2026.

L’événement investira plusieurs sites historiques de la médina de Tunis, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. Les activités sont programmées en soirée, de 21h00 à minuit.

Organisée par le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique, en collaboration avec l’Institut national du patrimoine et sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, la manifestation se déroule durant le mois de Ramadan 1447 de l’Hégire.

Le programme comprend un parcours culturel numérique, des installations interactives et des expériences immersives mobilisant la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l’intelligence artificielle.

Dans la médina de Tunis, un itinéraire numérique reliera plusieurs sites patrimoniaux, notamment la place de la Kasbah, le mausolée d’Abdallah at-Turguman, le monument du Soldat inconnu, Bab Menara, la place du Château ainsi que le siège de l’INP à Dar Hussein. Le parcours s’étendra également à d’autres demeures historiques de la médina, dont Dar Mohsen, Dar Essfaxia, Dar Lasram et Dar Rachidia.

L’événement vise à valoriser le patrimoine des médinas à travers des outils numériques contemporains et à stimuler l’innovation technologique dans le domaine de la médiation culturelle.