Sur les marchés financiers, la décision la plus difficile n’est pas toujours d’acheter. Elle consiste souvent à vendre un bon titre pour en acheter un meilleur.

C’est exactement la situation rencontrée cette semaine dans la gestion du portefeuille virtuel, lancé, le 2 mars 2026, avec un capital virtuel de 50 000 dinars pour suivre la Bourse de Tunis comme le ferait un gérant de portefeuille professionnel.

Au départ, la logique était simple : construire un portefeuille diversifié reflétant les grandes forces du marché tunisien. Banques, industrie, consommation… les piliers de la cote étaient représentés.

Mais en Bourse — comme à Wall Street — diversification et performance ne font pas toujours bon ménage dans un concours d’investissement.

La première leçon : trop de diversification dilue la performance

Avec dix lignes en portefeuille, la structure était solide, mais trop dispersée. Or, dans les compétitions boursières, les portefeuilles les mieux classés partagent souvent une caractéristique commune : une concentration sur quelques valeurs capables de tirer fortement la performance.

Le portefeuille a donc entamé une phase d’arbitrage plus stratégique.

Plusieurs titres ont été identifiés comme solides mais trop défensifs pour une stratégie de surperformance rapide : SFBT, Tunisie Leasing & Factoring, Délice Holding, City Cars et OneTech.

Ces sociétés restent de bonnes entreprises. Mais dans une phase de marché dynamique, leur progression est souvent plus lente que celle des valeurs bancaires ou industrielles les plus liquides.

La décision a donc été claire : réduire le portefeuille à un noyau de valeurs leaders.

Le noyau dur du portefeuille

Après arbitrage, cinq valeurs constituent désormais la colonne vertébrale du portefeuille :

SOTUVER , l’une des valeurs industrielles les plus dynamiques de la cote

, l’une des valeurs industrielles les plus dynamiques de la cote Poulina Group Holding , poids lourd de l’économie tunisienne

, poids lourd de l’économie tunisienne Attijari Bank , moteur du secteur bancaire

, moteur du secteur bancaire Amen Bank , valeur bancaire active

, valeur bancaire active BIAT, référence institutionnelle du marché

Ce socle permet de rester exposé aux secteurs qui tirent actuellement la Bourse de Tunis.

Ajouter du “momentum”

La seconde étape consiste à introduire des valeurs capables d’apporter plus de volatilité positive — un ingrédient indispensable pour améliorer rapidement la performance.

Deux titres remplissent particulièrement bien ce rôle :

TPR , valeur industrielle très réactive aux cycles de marché

, valeur industrielle très réactive aux cycles de marché Euro-Cycles, exportatrice dont les mouvements peuvent être rapides

Le portefeuille se retrouve ainsi structuré autour de sept lignes, une configuration souvent privilégiée par les gérants dans les stratégies de performance active.

Structure du portefeuille après arbitrage

Valeur Pondération cible SOTUVER 20 % Poulina 18 % Attijari 17 % Amen Bank 15 % BIAT 12 % TPR 10 % Euro-Cycles 8 %

Liquidités : 2 à 5 % maximum

Une stratégie simple mais efficace

Cette approche repose sur trois principes largement utilisés dans les salles de marché :

Conserver les leaders du marché Éliminer les valeurs trop lentes Introduire des titres à fort momentum

Ce n’est pas une stratégie spéculative. C’est simplement une gestion active du capital.

Et en Bourse, la performance ne vient pas toujours du nombre de décisions prises, mais de la qualité des arbitrages réalisés au bon moment.

C’est peut-être là la principale leçon de cette étape du Journal de Bord :

investir ne consiste pas seulement à choisir les bonnes actions.

Il s’agit surtout de savoir quand accepter de changer d’avis.