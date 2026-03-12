La deuxième édition du Salon régional des innovations scientifiques et technologiques scolaires et de l’intelligence artificielle dans les collèges et lycées s’est tenue, mercredi, au complexe sportif et de loisirs de Sidi Bouzid, avec la participation de 20 projets issus de 8 établissements scolaires de la région.

Le salon s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier des rencontres régionales, interrégionales et nationales supervisées par le ministère de l’Éducation, a indiqué à l’Agence TAP, le chef de service des activités sportives, culturelles et sociales pour l’enseignement préparatoire et secondaire au commissariat régional à l’éducation de Sidi Bouzid, Abdelhakim Khaskhoussi.

Ces rencontres portent notamment sur la robotique, la technologie, la santé, l’environnement et les projets liés à l’intelligence artificielle, dans le but de sélectionner deux projets pour représenter le gouvernorat au Salon national prévu le 25 mars courant.

Khaskhoussi a souligné que cette manifestation vise à soutenir les activités scientifiques et à inciter les élèves à rejoindre les clubs scientifiques et les clubs d’intelligence artificielle dans les établissements éducatifs de la région.

De son côté, l’inspecteur général en génie mécanique et membre du jury, Hédi Nsibi, a indiqué, à l’Agence TAP, que la commission du jury est chargée de sélectionner un projet représentant les collèges et un autre représentant les lycées de la région de Sidi Bouzid, sur la base de critères précis portant notamment sur la présentation du projet, son importance, sa faisabilité, l’évaluation des apprentissages et le rapport décrivant le projet.