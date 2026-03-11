Réunie mercredi au siège du gouvernorat de Siliana, la commission régionale de la prévention des catastrophes et d’organisation des secours, a consacré ses travaux à l’examen de la situation des établissements éducatifs dont certaines infrastructures nécessitent des interventions urgentes.

Dans une déclaration à la TAP, en marge de la réunion, le commissaire régional à l’éducation, Abdallah Meighri, a indiqué que des commissions techniques ont procédé à une opération de recensement et de diagnostic approfondi des établissements concernés dans plusieurs délégations.

Cette opération a révélé que 67 établissements éducatifs dans la région nécessitent des interventions, en raison de l’état de dégradation de certaines structures, susceptible de présenter un danger pour les élèves et le cadre éducatif.

Il a ajouté que d’autres établissements scolaires requièrent encore des visites d’inspection et des expertises techniques, dans une optique de prévention des risques.

Les services concernés procéderont, à cet effet, à la transmission d’un rapport détaillé au ministère de l’éducation, en vue d’obtenir l’autorisation de démolir immédiatement les bâtiments présentant un danger, et d’ouvrir, par la suite, les mécanismes de financement nécessaires à leur reconstruction, a t-il précisé.

À noter que le gouvernorat de Siliana compte 179 écoles primaires, 23 collèges et 22 lycées, accueillant près de 50 mille élèves et environ 7 000 membres du personnel éducatif.