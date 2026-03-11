À l’occasion du salon international de la transition énergétique “KEY – The Energy Transition Expo”, organisé par Italian Exhibition Group (IEG), les acteurs du secteur énergétique de la région méditerranéenne se sont réunis du 4 au 7 mars 2026, afin d’accélérer la transition énergétique et de renforcer les partenariats technologiques et industriels.

Dans ce contexte, la coopération entre la Tunisie et l’Italie apparaît comme un levier stratégique, notamment à travers des projets d’interconnexion électrique et le développement des énergies renouvelables. Dans un entretien accordé à l’agence TAP, Marco Carniello, Chief Business Officer d’IEG, revient sur la portée de ce rendez-vous international et souligne l’importance d’une coopération renforcée entre les pays des deux rives de la Méditerranée pour garantir la sécurité énergétique de la région.

Quelle est la vision principale derrière cet événement ?

Marco Carniello : KEY Energy est bien plus qu’un simple salon professionnel. C’est une plateforme où les fournisseurs de technologies, les entreprises, les décideurs publics et les investisseurs se réunissent pour trouver les meilleures solutions afin d’accélérer le processus de décarbonation et la transition énergétique.

Nous souhaitons rassembler ici tous les pays de la Méditerranée autour d’une même table pour discuter de la manière d’accélérer cette transition le plus rapidement possible.

Pour les entreprises tunisiennes et nord-africaines participant au salon, quelles opportunités d’affaires peuvent-elles espérer ?

Marco Carniello : La Tunisie et les pays d’Afrique du Nord disposent d’atouts majeurs dans cette grande transition, notamment un potentiel considérable en énergie solaire et éolienne. Il existe donc une large marge de progression pour accélérer ce processus dans la région.

Les décideurs et les investisseurs peuvent trouver ici non seulement des technologies, mais surtout des solutions intégrées. Les technologies solaires et éoliennes sont aujourd’hui bien maîtrisées dans le monde. L’enjeu consiste désormais à les intégrer avec le stockage d’énergie et les logiciels de gestion énergétique.

Les entreprises tunisiennes peuvent ainsi découvrir des solutions intégrées combinant plusieurs technologies, plutôt que des technologies isolées. C’est cette combinaison qui constitue la clé pour accélérer la transition.

Quelles technologies attirent actuellement le plus l’attention des investisseurs : le solaire, le stockage, l’hydrogène ou les réseaux intelligents ?

Marco Carniello : Aujourd’hui, l’intérêt est assez équilibré entre les différentes technologies, car chacune a atteint un niveau élevé d’efficacité et de performance. Il ne s’agit pas de privilégier une seule technologie, mais de les combiner.

L’hydrogène reste légèrement en retrait, car il est encore en phase de déploiement industriel. En revanche, le solaire, l’éolien et les systèmes de gestion de l’énergie sont déjà largement développés et leur intégration devient essentielle.

Comment voyez-vous l’évolution de la transition énergétique en Méditerranée au cours des dix prochaines années ?

Marco Carniello : Le potentiel est immense, en particulier en Tunisie. Votre pays bénéficie d’un ensoleillement important et d’un fort potentiel éolien. C’est une combinaison idéale.

La Tunisie et l’ensemble de la région méditerranéenne peuvent jouer un rôle clé pour faire progresser et innover dans la transition énergétique. Les conditions et l’écosystème sont réunis pour développer des systèmes énergétiques modernes.

La coopération entre la Tunisie et l’Italie en est un bon exemple, notamment avec le projet “ELMED”, l’interconnexion électrique actuellement en cours entre les deux pays.

C’est un premier signal fort montrant que nous pouvons bâtir des projets plus ambitieux et avancer plus rapidement.

Quel message souhaitez-vous adresser aux investisseurs et aux innovateurs de Tunisie et d’Afrique du Nord ?

Marco Carniello : Je veux bien leur dire que la transition énergétique ne concerne plus seulement l’environnement. Elle est désormais aussi liée à la stabilité et à la sécurité, surtout dans le contexte international actuel.

C’est également une formidable opportunité de renforcer la coopération et d’accélérer les initiatives communes. Nous avons tous les mêmes objectifs et les mêmes besoins.

Je souhaite que la Tunisie et l’Italie puissent accélérer les projets de coopération déjà engagés. L’objectif principal reste d’assurer la sécurité énergétique, la stabilité et la protection de l’environnement.