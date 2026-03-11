La Chambre de Commerce Tunisie–Madagascar (CCTM) et l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) ont signé, lundi à Antananarivo, une convention de collaboration visant à dynamiser les échanges commerciaux et à promouvoir les investissements entre les deux pays.

L’accord a été signé par Mohamed Lahbib Ben Romdhane, président de la CCTM et Josielle Rafidy, directrice générale de l’EDBM, qui est l’agence nationale chargée de la promotion des investissements à Madagascar, indique mardi la chambre.

La signature de cette convention intervient à quelques semaines de la mission économique tunisienne prévue à Madagascar du 30 mars au 4 avril , laquelle réunira plusieurs entreprises tunisiennes venues explorer les opportunités de partenariat avec le secteur privé malgache.

Selon la CCTM, la convention prévoit plusieurs axes de coopération, notamment la promotion des opportunités d’investissement, l’organisation de rencontres d’affaires et la facilitation de partenariats entre entreprises tunisiennes et malgaches. L’objectif est de structurer et d’intensifier des échanges encore modestes, mais en nette progression.

Les exportations malgaches vers la Tunisie ont atteint 2,39 millions de dollars en 2024, avec une croissance annuelle moyenne de 150 % entre 2020 et 2024, selon des données de la Banque mondiale et de Trade Map citées par la chambre.

Dans le même temps, Madagascar a importé pour 12,09 millions de dollars de produits tunisiens, principalement des câbles électriques, des produits alimentaires et divers matériaux industriels.

Un potentiel encore largement sous-exploité

Malgré cette progression, les échanges commerciaux entre les deux pays demeurent marginaux, représentant moins de 0,3 % de leur commerce extérieur total, ce qui illustre l’ampleur du potentiel encore inexploité, déplore la chambre.

Les deux économies présentent en effet des complémentarités importantes. La Tunisie dispose d’une expertise reconnue dans les industries mécaniques et électriques, l’économie numérique et l’agroalimentaire, tandis que Madagascar offre des perspectives prometteuses dans la transformation locale, l’agro-industrie, l’exploitation des ressources naturelles et le développement des chaînes de valeur régionales.

À travers ce partenariat, la Chambre de Commerce Tunisie–Madagascar et l’Economic Development Board of Madagascar ambitionnent de créer un cadre durable de coopération économique, en misant sur les partenariats industriels et les investissements croisés.

La mission économique prévue fin mars devrait ainsi servir de catalyseur pour de nouveaux projets d’affaires et contribuer à renforcer une dynamique de coopération Sud-Sud encore largement à consolider entre les deux pays, estime la CCTM.