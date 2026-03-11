L’Italien Jannik Sinner s’est qualifié pour les quarts de finale du Masters d’Indian Wells après sa victoire mardi contre le jeune Brésilien João Fonseca.

Le numéro deux mondial s’est imposé en deux sets accrochés (7-6, 7-6) au terme d’un duel intense marqué par deux tie-breaks.

Un premier set très disputé

Le premier set a été particulièrement serré entre les deux joueurs. Âgé de 19 ans, Fonseca a tenu tête à l’Italien et a même obtenu une occasion de break, sans parvenir à la concrétiser.

Le tie-break a offert un scénario spectaculaire. Le Brésilien menait 6-3 et s’est procuré une balle de set, mais Sinner a réagi en sauvant la situation grâce à un ace avant d’enchaîner cinq points consécutifs pour remporter la manche.

Fonseca résiste dans le deuxième set

Dans la deuxième manche, Sinner semblait se diriger vers une victoire plus tranquille après avoir réussi un break pour mener 4-2.

Mais Fonseca a montré une grande combativité. Le jeune Brésilien a breaké son adversaire à zéro dans le neuvième jeu pour revenir à 5-5, relançant totalement le suspense.

Les deux joueurs ont finalement été départagés lors d’un nouveau tie-break.

Sinner fait la différence

Fonseca a pris l’avantage 4-3 dans ce jeu décisif grâce à un ace. Toutefois, l’Italien a repris le contrôle en remportant quatre points consécutifs.

Sinner a finalement scellé sa qualification avec un retour de service gagnant en coup droit.

Un quart de finale face à Tien

Grâce à ce succès, le quadruple vainqueur de tournois du Grand Chelem atteint les quarts de finale du tournoi californien.

Pour une place en demi-finales, il affrontera l’Américain Learner Tien, âgé de 20 ans.