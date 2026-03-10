Ce soir, le Wanda Metropolitano accueillera un match décisif entre l’Atlético Madrid et Tottenham, dans le cadre de la Ligue des Champions. Tottenham, en pleine crise, tente de sauver une saison compliquée sous la houlette d’Igor Tudor, fraîchement nommé entraîneur. Avec trois défaites en trois matchs en Premier League, les Spurs sont sous pression et voient la zone de relégation se rapprocher dangereusement.

Pour les Londoniens, la Ligue des Champions représente une dernière chance de briller, malgré les difficultés en championnat, notamment après la défaite 1-3 face à Crystal Palace. Nottingham Forest et West Ham guettent la moindre erreur, rendant ce déplacement à Madrid encore plus crucial.

De son côté, l’Atlético Madrid, dirigé par Diego Simeone, avance avec confiance. Troisième de Liga, le club espagnol a montré sa force en Coupe du Roi, notamment avec une victoire 4-0 contre le Barça. En Ligue des Champions, les Colchoneros ont assuré leur qualification pour les huitièmes face au Club Bruges, prouvant leur expérience sur la scène européenne.

Comment suivre le match en direct ?

Chaînes de diffusion

La rencontre sera retransmise sur :

beIN Connect MENA

beIN Connect MENA HD

beIN Sports MENA 2 HD

Canal+ Sport France HD

DAZN .