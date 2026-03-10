Galatasaray accueille Liverpool pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après avoir créé la surprise en éliminant la Juventus au tour précédent, le club turc espère réaliser un nouvel exploit face aux Reds.

Malgré son statut de club issu d’un championnat moins prestigieux, Galatasaray impressionne cette saison. Lors des barrages, les Turcs avaient dominé la Juventus 5-2 à domicile, confirmant leur capacité à rivaliser avec les grandes équipes européennes. Liverpool devra donc se montrer vigilant pour éviter toute déconvenue face à Victor Osimhen et ses coéquipiers.

Informations pratiques

Lieu : Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, Istanbul

Capacité : 52 600 places

Date et heure : Mardi 10 mars à 18h45

Diffusion : Canal+ Foot, à 18h45