Le FC Barcelone retrouve Newcastle pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un duel très attendu entre deux équipes déjà confrontées cette saison.

Lors de la première journée de la phase de groupes, le Barça s’était imposé 2-1 à l’extérieur, en Angleterre. Depuis, les deux équipes ont connu des fortunes diverses et restent marquées par une certaine irrégularité : capable du meilleur comme du pire, chacune peut surprendre à tout moment.

Si le Barça a l’habitude de ce type de rencontres, c’est une grande première pour Newcastle, qui dispute son tout premier huitième de finale dans la compétition européenne la plus prestigieuse. L’expérience pourrait donc jouer un rôle dans cette double confrontation. Malgré tout, les Magpies ont montré en Premier League qu’ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes. Barcelone devra rester vigilant.

Informations pratiques

Lieu : St James’ Park, Newcastle

Capacité : 52 401 places

Date et heure : Mardi 10 mars à 21h00

Diffusion : Canal+ Foot, à 21h00