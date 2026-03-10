Une violente altercation a éclaté lors de la finale du championnat de l’État du Minas Gerais au Brésil, opposant Cruzeiro Esporte Clube à Clube Atlético Mineiro. La rencontre, remportée par Cruzeiro (1-0), s’est terminée dans le chaos avec l’expulsion de 23 joueurs, un record dans le football brésilien selon la presse locale.

Une bagarre à la fin du match

Les incidents se sont produits dans les dernières minutes du temps additionnel de cette finale régionale disputée à Belo Horizonte. Une bagarre générale a éclaté entre les deux équipes, entraînant une intervention rapide de l’arbitre Matheus Candançan.

Au total, 12 joueurs de Cruzeiro et 11 joueurs de l’Atlético Mineiro ont été expulsés.

Parmi les joueurs sanctionnés figurent notamment Hulk, ancienne vedette du FC Porto, ainsi que Renan Lodi, ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Les excuses de Hulk

Au lendemain des incidents, Hulk a présenté ses excuses publiquement.

« Je présente mes excuses à tous ceux qui étaient dans le stade, à ceux qui regardaient la télévision et surtout aux enfants qui trouvent leur inspiration dans le football », a déclaré l’attaquant de 39 ans.

Il a également reconnu la gravité de la situation :

« Ce que nous avons vu n’est pas l’exemple que nous voulons donner ».

Un record au Brésil

Selon les médias locaux, cette rencontre établit un nouveau record d’expulsions dans le football brésilien, avec 23 cartons rouges distribués.

Le précédent record remontait à 1954, avec 22 expulsions lors d’un match.

Un record mondial encore plus élevé

Malgré ce chiffre impressionnant, le record mondial reste bien plus élevé. D’après le Guinness World Records, il est de 36 expulsions (22 joueurs et 14 remplaçants).

Ce record a été établi en février 2011 lors d’un match de cinquième division argentine entre Club Atlético Claypole et Victoriano Arenas.