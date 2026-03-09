La Chambre de commerce et d’industrie du Centre (CCIC) organise une mission d’affaires au salon international PLAST 2026, qui se tiendra du 8 au 11 juin 2026 à Milan, en Italie.

Consacré aux technologies de transformation des plastiques et du caoutchouc, PLAST 2026 constitue un rendez-vous majeur pour les fabricants, fournisseurs et experts du secteur souhaitant découvrir les dernières innovations en matière de machines, de matériaux et de solutions durables, indique la CCIC.

L’édition 2026 mettra particulièrement, en avant les avancées dans plusieurs domaines, notamment le moulage par injection, l’extrusion, l’impression 3D et les matériaux écologiques, offrant ainsi une vision globale des évolutions du secteur.

Dans ce cadre, la CCIC propose aux entreprises un accompagnement comprenant notamment la participation aux conférences organisées en marge de l’événement.

Les entreprises intéressées sont invitées à remplir un formulaire de pré-inscription en ligne pour prendre part à cette mission.

Selon la CCIC, lors de sa précédente édition, le salon « PLAST » avait accueilli plus de 38 000 visiteurs professionnels et réuni plus de 1 300 exposants issus de plus de 50 pays.