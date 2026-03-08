Plusieurs favoris ont validé leur billet pour le troisième tour du Masters d’Indian Wells samedi, à l’issue d’une journée marquée par des victoires attendues mais aussi quelques surprises dans le tableau du simple messieurs.

Le N.1 mondial, Carlos Alcaraz, a maîtrisé le Bulgare Grigor Dimitrov en deux sets (6-2, 6-3). L’Espagnol s’est montré solide pour franchir ce deuxième tour sans difficulté.

Djokovic renverse Majchrzak

De son côté, Novak Djokovic (N.3) a dû réagir après un début de match compliqué face au Polonais Kamil Majchrzak. Battu dans la première manche (4-6), le Serbe a ensuite pris le contrôle de la rencontre pour s’imposer 6-1, 6-2 dans les deux sets suivants.

Le Russe Daniil Medvedev (N.11) a également assuré l’essentiel. Il a dominé le Chilien Alejandro Tabilo en deux manches (6-4, 6-2) pour poursuivre sa route dans le tournoi.

De Minaur et Ruud au rendez-vous

Parmi les autres têtes de série qualifiées, l’Australien Alex De Minaur (N.6) a renversé l’Américain Sebastian Korda en trois sets (4-6, 6-4, 6-4).

Le Norvégien Casper Ruud (N.13) s’est imposé face au Kazakh Alexander Shevchenko (6-1, 7-6 (7/4)), tandis que l’Américain Taylor Fritz (N.7) a battu le Britannique Jacob Fearnley (6-3, 6-7 (8/10), 6-1).

Des surprises dans le tableau

La journée a également été marquée par quelques résultats inattendus. Le Canadien Gabriel Diallo a éliminé le Russe Andrey Rublev (N.17) au terme d’un match accroché (6-7 (4/7), 7-6 (7/1), 6-3).

Le Brésilien Joao Fonseca s’est aussi distingué en battant le Russe Karen Khachanov (N.16) en trois sets (4-6, 7-6 (9/7), 6-4).

Dans les autres rencontres, le Britannique Jack Draper (N.14) a pris le dessus sur l’Espagnol Roberto Bautista Agut (3-6, 6-3, 6-2). L’Argentin Francisco Cerundolo (N.19) a écarté le Français Benjamin Bonzi après un duel serré (6-4, 5-7, 7-6 (7/5)).

Le Français Arthur Rinderknech (N.26) a profité du forfait de l’Argentin Juan Manuel Cerundolo pour se qualifier, tandis que le Monégasque Valentin Vacherot (N.24) a dominé le Portugais Nuno Borges (7-5, 7-5).