Lionel Messi continue d’écrire l’histoire. L’attaquant argentin a inscrit samedi le 899e but de sa carrière lors de la victoire de Inter Miami CF face au DC United (2-1), en championnat de Major League Soccer.

La rencontre s’est déroulée à Washington, où l’Argentin de 38 ans a contribué au deuxième succès de son équipe en trois matches cette saison.

Un but décisif dans la capitale américaine

Déjà auteur d’un doublé contre Orlando City SC la semaine précédente, Messi a de nouveau fait parler son efficacité. À la 27e minute, il a inscrit le deuxième but de son équipe d’un ballon piqué devant le gardien adverse, portant le score à 2-0.

Ce but a permis à l’Inter Miami, champion en titre, de prendre l’avantage dans la rencontre avant de s’imposer finalement 2-1.

Un cap symbolique dans une carrière exceptionnelle

Avec cette réalisation, l’octuple Ballon d’Or atteint 899 buts en carrière. Depuis son arrivée à Miami à l’été 2023, il a inscrit 80 buts sous les couleurs du club floridien.

L’attaquant argentin se rapproche ainsi d’un cap symbolique dans une carrière marquée par de nombreux records et distinctions individuelles.

Prochain rendez-vous en Ligue des champions Concacaf

L’Inter Miami va rapidement enchaîner avec un déplacement à Nashville mercredi, à l’occasion du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Cette rencontre constitue le prochain défi pour Messi et ses coéquipiers dans leur campagne continentale.

Ronaldo déjà au-delà des 900 buts

Dans la course aux statistiques historiques, le grand rival de Messi, Cristiano Ronaldo, reste pour l’instant en tête sur ce plan. L’attaquant portugais, toujours actif à 41 ans, a déjà franchi la barre des 900 buts en carrière.