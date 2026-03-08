Touché mi-février au mollet gauche, le gardien du Bayern Manuel Neuer a rechuté vendredi lors de son retour à la compétition contre Mönchengladbach (4-1) en championnat et ne disputera pas le huitième aller de Ligue des champions contre l’Atalanta mercredi à Bergame.

Le capitaine du club munichois, souffre d’une “petite déchirure musculaire”, a annoncé samedi le Bayern, et va manquer les prochains matches avec le Bayern, qui n’a pas donné de durée d’indisponibilité.

Selon le quotidien allemand Bild, le gardien devrait être absent deux semaines.

Sorti à la mi-temps du match de la 25e journée de Bundesliga vendredi, Neuer ne sera donc pas du déplacement à Bergame mardi et est incertain pour le huitième retour à l’Allianz Arena le mercredi 18 mars.

Il sera remplacé par le jeune Jonas Urbig (22 ans), N.2 dans les buts du Bayern depuis qu’il est arrivé à Munich fin janvier 2025. Urbig a disputé cette saison 11 matches, dont huit en Bundesliga et un en Ligue des champions.