Dans le cadre de la 23ᵉ journée de Ligue 1 tunisienne, Stade Tunisien reçoit Étoile Sportive du Sahel pour un match attendu par tous les passionnés de football tunisien. La rencontre se jouera dimanche 8 mars 2026 au stade du Stade Tunisien, avec un coup d’envoi à 13h00.

Un duel aux enjeux significatifs

Le Stade Tunisien, jouant à domicile, cherchera à tirer parti de l’avantage du terrain pour accrocher un résultat positif et remonter au classement.

L’Étoile du Sahel, club historique et ambitieux, visera à confirmer sa régularité et à prendre des points importants pour rester compétitif dans la course au titre et aux places continentales.

Diffusion et suivi en direct

Les supporters pourront suivre le match en direct sur les chaînes Al Wataniya 2 et Al Kass dès 13h00, avec une couverture complète comprenant les moments clés, les analyses et les commentaires en direct. Les fans auront ainsi la possibilité de vivre toutes les émotions du match, qu’il s’agisse des buts, des actions décisives ou des interventions tactiques.

Informations clés

Compétition : Ligue 1 – 23ᵉ journée

Date : dimanche 8 mars 2026

Heure : 13h00

Stade : stade du Stade Tunisien

Diffusion TV : Al Wataniya 2 et Al Kass