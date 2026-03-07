La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé les dates et horaires des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF pour la saison 2025-2026. La compétition entre désormais dans sa phase à élimination directe avec des confrontations prévues à la mi-mars à travers le continent.

Cette confirmation intervient après le tirage au sort organisé au Caire le mois dernier, au cours duquel les huit équipes qualifiées ont découvert leurs adversaires ainsi que leur parcours potentiel jusqu’à la finale.

Des confrontations en aller-retour

Les quarts de finale se disputeront en matches aller et retour. Les équipes victorieuses au cumul des deux rencontres accéderont aux demi-finales de la deuxième compétition interclubs la plus prestigieuse du continent africain.

Les demi-finales sont programmées entre le 10 et le 12 avril pour les matches aller, tandis que les rencontres retour auront lieu entre le 17 et le 19 avril. La finale, également disputée en aller-retour, se déroulera au mois de mai pour désigner le nouveau champion de la compétition.

Programme des quarts de finale (heure de Tunis)

Matches aller

14 mars 2026

14h00 : AS Otohô – Zamalek SC

21h00 : Al Masry SC – CR Belouizdad

15 mars 2026

14h00 : AS Maniema Union – USM Alger

23h00 : Olympique Club de Safi – Wydad AC

Matches retour

21 mars 2026

20h00 : CR Belouizdad – Al Masry SC

22 mars 2026

17h00 : Zamalek SC – AS Otohô

20h00 : Wydad AC – Olympique Club de Safi

20h00 : USM Alger – AS Maniema Union

Avec ce calendrier désormais fixé, les huit clubs encore en lice peuvent préparer leur double confrontation en vue d’une qualification pour le dernier carré.