Le Club Africain se déplace dimanche 8 mars 2026 sur le terrain de l’US Ben Guerdane, 11e du classement, à l’occasion de la 23e journée de la Ligue 1 de football professionnel. La rencontre représente un test crucial pour les clubistes, engagés dans la course au titre face à leur rival direct, l’Espérance de Tunis.

Club Africain : confirmer la dynamique malgré l’absence de Chaouat

Les protégés de Faouzi Benzarti visent une troisième victoire consécutive, mais devront faire face à l’absence de Firas Chaouat, meilleur buteur du championnat avec 12 réalisations, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Le Club Africain pourra néanmoins compter sur une défense solide, n’ayant encaissé qu’un seul but lors de ses dix dernières sorties. Cette stabilité repose sur le trio axial Hamza Ben Abda, Taoufik Cherifi et Yassine Bouabid, malgré le départ du défenseur libyen Ali Youssef vers le FC Nantes.

US Ben Guerdane : rompre la série négative

L’US Ben Guerdane aborde ce match avec l’objectif de mettre fin à trois défaites consécutives et de renouer avec le succès, absent depuis sa victoire 1-0 contre l’AS Marsa lors de la 17e journée. La formation sudiste compte 24 points, soit seulement trois de plus que la zone de relégation.

Les statistiques récentes sont favorables au Club Africain : depuis leur victoire du 13 janvier 2023, l’US Ben Guerdane n’a plus battu les clubistes en neuf confrontations, enregistrant cinq défaites et quatre nuls.

Stade Tunisien – Étoile du Sahel : un duel au sommet

Au stade Enneifer du Bardo, le Stade Tunisien (4e, 41 points) reçoit l’Étoile du Sahel (6e, 33 points). Le Stade Tunisien tentera de rebondir après la défaite sur tapis vert contre l’Olympique de Béja, suite à l’alignement de cinq joueurs étrangers, qui lui a coûté la victoire.

Invaincu à domicile sinon, le club bardolais a remporté sept victoires et concédé trois nuls. Il partage la meilleure défense avec l’Espérance, n’ayant encaissé que sept buts depuis le début de saison. L’Étoile du Sahel reste sur trois succès consécutifs et cherchera à prolonger sa dynamique.

JS Kairouan – CA Bizertin : une lutte pour le maintien

Au stade Hamda Laouani, la JS Kairouan (13e, 21 points) accueille le CA Bizertin (11e, 25 points). La JSK, défensive la plus perméable du championnat avec 33 buts encaissés, devra s’appuyer sur son attaquant Abdoulaye Kanou, auteur de cinq réalisations, pour espérer l’emporter. Le CA Bizertin vise surtout à préserver l’écart sur son adversaire et profiter de sa défense solide, inviolée lors des trois dernières journées.

Programme des rencontres

Samedi 7 mars 2026

Stade de Radès : Espérance de Tunis – AS Marsa

Stade de Monastir : US Monastir – CS Sfaxien

Stade de Métlaoui : ES Métlaoui – Olympique de Béja

Dimanche 8 mars 2026

Stade du Bardo : Stade Tunisien – Étoile du Sahel

Stade de Kairouan : JS Kairouan – CA Bizertin

Stade de Ben Guerdane : US Ben Guerdane – Club Africain

Déjà joués vendredi 6 mars