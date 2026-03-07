Dans le cadre de la 28e journée de Serie A, Juventus FC accueille Pisa Sporting Club ce samedi 7 mars 2026 pour une rencontre importante pour les deux équipes.

Le match se disputera à l’Allianz Stadium avec un coup d’envoi prévu à 20h45.

Une Juventus en quête de rebond

Actuellement 6e du classement avec 47 points, la Juventus FC traverse une période compliquée en championnat. Les hommes de Massimiliano Allegri restent sur quatre défaites et un match nul lors de leurs cinq dernières rencontres. Malgré sept buts inscrits, la défense turinoise a montré des signes de fragilité en concédant 15 buts sur cette série.

Pise veut profiter des difficultés turinoises

De son côté, Pisa Sporting Club occupe la 19e place avec 15 points et lutte pour le maintien. Les Toscans n’ont également remporté aucun de leurs cinq derniers matchs, avec quatre défaites et un nul. L’attaque n’a marqué que quatre buts, tandis que la défense en a encaissé douze.

Un historique limité entre les deux clubs

Les confrontations entre les deux équipes sont rares. Lors de leur unique duel précédent, la Juventus FC s’était imposée face à Pisa Sporting Club.

Dans ce contexte, les Turinois tenteront de mettre fin à leur mauvaise série devant leur public, alors que Pise cherchera à prendre des points précieux dans la course au maintien.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Date : samedi 7 mars 2026

Heure : 20h45

Stade : Allianz Stadium

Compétition : Serie A (28e journée)

Diffusion TV : DAZN