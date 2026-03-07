Le coup d’envoi de la rencontre Toulouse – Marseille sera donné le samedi 7 mars 2026 à 21h05. Le match se jouera au Stadium de Toulouse, l’enceinte habituelle du club toulousain.

📺 Sur quelle chaîne voir Toulouse – Marseille ?

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne Ligue 1+. Les abonnés pourront suivre le match en intégralité à la télévision ainsi que via les plateformes de streaming associées à la chaîne.

⚽ Enjeux de la rencontre

Ce duel de Ligue 1 oppose deux formations aux ambitions différentes.

Olympique de Marseille vise généralement les premières places du championnat et les qualifications européennes.

Toulouse FC, de son côté, tentera de profiter de l’avantage du terrain pour prendre des points précieux devant son public.

Le Toulouse FC devra se montrer solide défensivement face à une équipe marseillaise souvent dangereuse offensivement, tandis que Olympique de Marseille cherchera à imposer son rythme dès le début de la rencontre.

📱 Comment suivre le match ?

En plus de la diffusion TV, les supporters pourront suivre l’évolution du score et les principales actions en direct via les applications sportives et les plateformes spécialisées dans le suivi des matches de Ligue 1.

👉 Rendez-vous donc le samedi 7 mars à 21h05 pour suivre cette affiche entre Toulouse et Marseille, qui pourrait avoir un impact important sur le classement du championnat.