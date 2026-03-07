La Tunisie accueillera, du 23 au 26 mars 2026, The Afro-Asian International Olive Oil Competition » (AAIOOC)-Abu Dhabi, organisé chaque année par le groupe suédois, « Global International Olive Oil Competitions» (GIOOC).

L’organisation exceptionnelle de l’édition 2026 de l’Afro-Asian International Olive Oil Competition – Abu Dhabi intervient, suite aux circonstances actuelles dans la région du Moyen-Orient, a expliqué le GIOOC.

La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu, le 26 mars 2026, en présence d’experts internationaux, de producteurs d’huile d’olive et de représentants diplomatiques.

Les producteurs peuvent déposer leurs candidatures sur le site électronique de l’événement : httpss://www.aaiooc.com/index.php.

À travers cet événement, la Tunisie se positionne comme un pôle fiable pour l’organisation de manifestations internationales liées à l’agroalimentaire, à l’investissement et à la diplomatie économique, tout en mettant en valeur l’excellence de son secteur oléicole, indique le Groupe.

Le groupe suédois GIOOC, spécialisé dans l’organisation de compétitions internationales de l’huile d’olive vierge extra, œuvre à faire rayonner les meilleures huiles d’olive vierge extra et d’accompagner les producteurs des cinq continents dans leur positionnement mondial.

Il organise chaque année, quatre grandes compétitions internationales d’huile d’olive extra vierge, à savoir: «The Afro-Asian International Olive Oil Competition » (AAIOOC) à Abu Dhabi, « The European International Olive Oil Competition » (EIOOC) en Suisse, « The Scandinavian International Olive Oil Competition » (SIOOC) à Stockholm « The United States International Olive Oil Competition (USIOOC) à Miami.